Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво прославился как талантливый шеф-повар. Также, он уже 11 сезонов является главным судьей кулинарного шоу "МастерШеф".
На своей странице в Инстаграм Эктор Хименес-Браво решил поделиться новым рецептом вкусных куриных котлет. Шеф-повар решил показать, как готовится известное блюдо из курицы "Кордон блю". В состав этого блюда входит куриное филе, которое внутри фаршируется ломтиком сыра и ветчины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Это легендарное блюдо, а еще и такое вкусное, что можно просто потерять сознание 😍
🍗 Ингредиенты:
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– Куриное филе – 2 шт.
– сухой чеснок
– сухой лук
– Соль
– Перец
– Ветчина слайсами – 150 гр
– Сыр слайсами – 150 гр 🍞
Для панировки:
– Мука
– Яйца
– панировочные сухари
🍵 Для соуса:
– Мука – 50 гр
– масло сливочное – 50 гр
– Чеснок – 2 зубчика
– молоко – 500 мл
– Дижонская горчица – 50 гр
– Перец черный, соль
– Пармезан – 70 гр
На самом деле все просто — главное никуда не торопиться, а делать с любовью.
- Все специи смешиваем и усыпаем куриное филе. Я беру филе.
- Затем отбиваем мясо, но чтобы не очень тонко, мясо должно быть сочным.
- Кладем внутрь ветчину с сыром слоями, как на видео. Скручиваем рулетики и заворачиваем пленкой плотно, чтобы держали форму.
- Ставим его в холодильник на 30 минут отдыхать и принимать форму.
- За это время нагреваем масло и готовим все для панировки. Отдельно мука, сухари и яйца.
- Достаем мясо, панируем его – муку-яйцо-сухари – и жарим в горячем масле до золотого цвета. Снимаем "Кордон блю" и даем им полежать, отдохнуть.
- А теперь готовим соус: берём сотейник, растапливаем там масло, дальше жарим мелко порезанный чеснок, но не долго. Добавляем муку, жарим ее в масле, в легкий золотой цвет. Затем производим меньший огонь и вводим молоко. Хорошенько перемешивайте венчиком, чтобы не было комков, пока не загустеет. Соль, перец, пармезан – перемешиваем и готово.
Подавайте "Кордон блю" под соусом и пусть смакует!", — поделился рецептом Эктор Хименес-Браво.
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