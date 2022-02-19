Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво прославился как талантливый шеф-повар. Также, он уже 11 сезонов является главным судьей кулинарного шоу "МастерШеф".

На своей странице в Инстаграм Эктор Хименес-Браво решил поделиться новым рецептом вкусных куриных котлет. Шеф-повар решил показать, как готовится известное блюдо из курицы "Кордон блю". В состав этого блюда входит куриное филе, которое внутри фаршируется ломтиком сыра и ветчины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это легендарное блюдо, а еще и такое вкусное, что можно просто потерять сознание 😍

🍗 Ингредиенты:

– Куриное филе – 2 шт.

– сухой чеснок

– сухой лук

– Соль

– Перец

– Ветчина слайсами – 150 гр

– Сыр слайсами – 150 гр 🍞

Для панировки:

– Мука

– Яйца

– панировочные сухари

🍵 Для соуса:

– Мука – 50 гр

– масло сливочное – 50 гр

– Чеснок – 2 зубчика

– молоко – 500 мл

– Дижонская горчица – 50 гр

– Перец черный, соль

– Пармезан – 70 гр

На самом деле все просто — главное никуда не торопиться, а делать с любовью.

Все специи смешиваем и усыпаем куриное филе. Я беру филе. Затем отбиваем мясо, но чтобы не очень тонко, мясо должно быть сочным. Кладем внутрь ветчину с сыром слоями, как на видео. Скручиваем рулетики и заворачиваем пленкой плотно, чтобы держали форму. Ставим его в холодильник на 30 минут отдыхать и принимать форму. За это время нагреваем масло и готовим все для панировки. Отдельно мука, сухари и яйца. Достаем мясо, панируем его – муку-яйцо-сухари – и жарим в горячем масле до золотого цвета. Снимаем "Кордон блю" и даем им полежать, отдохнуть. А теперь готовим соус: берём сотейник, растапливаем там масло, дальше жарим мелко порезанный чеснок, но не долго. Добавляем муку, жарим ее в масле, в легкий золотой цвет. Затем производим меньший огонь и вводим молоко. Хорошенько перемешивайте венчиком, чтобы не было комков, пока не загустеет. Соль, перец, пармезан – перемешиваем и готово.

Подавайте "Кордон блю" под соусом и пусть смакует!", — поделился рецептом Эктор Хименес-Браво.

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