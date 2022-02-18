Известный шеф-повар, ресторатор и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" 50-летний Эктор Хименес-Браво признался, что сделал операцию и впервые показал себя.

Эктор Хименес-Браво активно следит за внешностью - он много времени проводит в спортзале, делает процедуры у косметолога и не только, сообщает Politeka.net.

В одних из последних сторис ресторатор удивил сообщением. Оказывается, он решился на операцию, поэтому пока не хочет показывать себя.

"Вчера у меня была операция, пока не хочу показываться", - написал шоумен, взбудоражив своих поклонников.

Спустя несколько часов Эктор Хименес-Браво все же вышел в прямой эфир.

"Соскучились?", - подписал видео ресторатор.

"Друзья, доброе утро! Как я выгляжу? Почему я спрашиваю? Потому что, со мной все в порядке, но я делал пересадку волос", - признался Эктор Хименес-Браво, впервые показав себя публике после вмешательств.

Отметим, Эктор Хименес-Браво сейчас старается придерживаться здорового образа жизни. Помимо тренировок и походов к косметологам, ресторатор придерживается режима правильного питания.

Около пяти лет назад врач диагностировал у шоумена вторую степень ожирения, из-за чего ухудшилось состояние его здоровья. Сейчас ресторатор не может представить жизнь без спорта.

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