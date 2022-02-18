Эктор Хименес-Браво активно следит за внешностью - он много времени проводит в спортзале, делает процедуры у косметолога и не только, сообщает Politeka.net.
В одних из последних сторис ресторатор удивил сообщением. Оказывается, он решился на операцию, поэтому пока не хочет показывать себя.
"Вчера у меня была операция, пока не хочу показываться", - написал шоумен, взбудоражив своих поклонников.
Спустя несколько часов Эктор Хименес-Браво все же вышел в прямой эфир.
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"Соскучились?", - подписал видео ресторатор.
"Друзья, доброе утро! Как я выгляжу? Почему я спрашиваю? Потому что, со мной все в порядке, но я делал пересадку волос", - признался Эктор Хименес-Браво, впервые показав себя публике после вмешательств.
Отметим, Эктор Хименес-Браво сейчас старается придерживаться здорового образа жизни. Помимо тренировок и походов к косметологам, ресторатор придерживается режима правильного питания.
Около пяти лет назад врач диагностировал у шоумена вторую степень ожирения, из-за чего ухудшилось состояние его здоровья. Сейчас ресторатор не может представить жизнь без спорта.
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