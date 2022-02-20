Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram дружина ведучого шоу" Холостяк " і "Холостячка" Григорія Решетника Христина часто показує милі кадри з життя, пригод з дітьми на відпочинку або забавні моменти з дому. Також Христина любить показувати, які заходи відвідує з чоловіком.

«У нас пішла смуга дитячих днів народжень:)) Діма - найактивніший учасник! ))) Діти нагуляються і вже починають планувати і свої дні народження – Ваня хоче неонові паті, а Діма – Майнкрафт)) оххх, добре, що Саша поки нічого, крім святкового столу не хоче, тому що для нього головне-це їжа 😄 😄 😄 " - поділилася емоціями Христина під сімейними кадрами.

Як видно, дітям веселощі на вечірці припали до душі, як і дорослим:

"Ви просто супер мама, і неймовірна красуня. Ви скільки всього встигаєте, така активна і позитивна.❤️Просто супер; Христина❤️, розкажіть будь ласка, після відлучення Сашеньки від грудей, через скільки днів він перестав прокидатися вночі? І коли прокидався, що робили?; Але ж красуня! Не можна надивитися!😍».

Такакже напередодні Дня закоханих Христина Решетник розговорилася про свій шлюб з Григорієм. Григорій і Дористина одружилися в 2010 році і за майже 12-річний шлюб у них народилися троє синів - Іван, Дмитро та Олександр.

Христина розповіла, як їм вдалося прожити так довго разом і розсекретила, за що любить чоловіка.

Раніше Politeka повідомляла, що ведучий "Холостяка" Решітник з дружиною вирішили відпочити без дітей:"це розкіш".

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решітник влаштував своїй дружині романтичний вечір: "коханий сказав мені...".

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