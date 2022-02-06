Як передає Politeka.net, у ведучого популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетніка є дружина - Христина. З нею вони вже більше 10 років у шлюбі. Подружжя ростить трьох синів-Івана, Дмитра та Олександра, і вважається однією з небагатьох зразкових пар українського шоу-бізнесу.

У новому пості в Instagram Григорій Решетнік поділився цікавим сімейним знімком, на якому зображений з дружиною і двома синами. При цьому у користувачів виникли питання щодо самомго молодшого сина пари, який з'явився на світ в листопаді 2020 року.

"Щаслива сім'я", "Клас", "які ви гарненькі", "а Сашуня фоткає?", "Дуже красива сім'я", "Сім'я супер", "ось так компашка, ватажка поклали і всі посміхаються", "де третій малюк?", "Де втратили найменшого Решетніка?", "Ви - чудові", "Класна сімейка", - пишуть в коментарях.

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