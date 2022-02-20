Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram жена ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина часто показывает милые кадры из жизни, приключений с детьми на отдыхе или забавные моменты из дома. Также Кристина любит показывать, какие мероприятия посещает с мужем.

«У нас пошла полоса детских дней рождений :)) Дима – самый активный участник! ))) Дети нагуляются и уже начинают планировать и свои дни рождения – Ваня хочет неоновые пати, а Дима – Майнкрафт)) оххх, хорошо, что Саша пока ничего, кроме праздничного стола не хочет, потому что для него главное – это еда 😄😄😄» - поделилась эмоциями Кристина под семейными кадрами.

Как видно, детям веселье на вечеринке пришлось по душе, как и взрослым:

«Вы просто супер мама, и невероятная красотка. Вы сколько всего успеваете, такая активная и положительная.❤️Просто супер; Кристина❤️, расскажите пожалуйста, после отлучения Сашеньки от груди, через сколько дней он перестал просыпаться ночью? И когда просыпался, что делали?; Но ведь красавица! Нельзя насмотреться!😍».

Такакже накануне Дня влюбленных Кристина Решетник разговорилась о своем браке с Григорием. Григорий и Кристина поженились в 2010 году и за почти 12-летний брак у них родились трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр.

Кристина рассказала, как им удалось прожить так долго вместе и рассекретила, за что любит мужа.

Ранее Politeka сообщала, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой решили отдохнуть без детей: "Это роскошь".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник устроил своей жене романтический вечер: "Любимый сказал мне...".

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" озадачил семейным фото: "Где потеряли самого маленького Решетника?".