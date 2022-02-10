Як пише Politeka.net, Христина і Григорій Решетник одружені більше 10 років. У пари вже троє синів, при цьому Христина мріє ще й про дівчинку. А в новій публікації в Instagram дружина Решітник вирішила розповісти про важливу тему для молодих мам.
"Ділюся з вами своїм настроєм і нагадую, що сьогодні о 19:00 проведу прямий ефір разом з лікарем-педіатром по темі грудного вигодовування
Буду ділитися своїм досвідом і буду питати у фахівця,що всіх хвилює)
Пишіть питання, відповіді на які хотіли б почути? Залишилося небагато часу до старту", - написала Христина.
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"Чекаю", - написав Григорій у коментарі.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Актуальна тема, збережіть ефір", "Кріс твій настрій, твоя чудова сім'я, ось все твоє щастя, ви мої улюблениці".
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