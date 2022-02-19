Алла Пугачова і Максим Галкін вже багато років живуть у своєму Особистому особняку, який прозвали "замком" через його будову, передає Politeka.net. Артисти ведуть закритий спосіб життя, але в Instagram іноді викладають кадри зі своїх розваг і вражають сімейною ідилією.
Цього разу Алла Борисівна зібралася з дітьми по магазинах, але їх якраз помітив сам Максим Галкін. Чоловік встиг пожартувати над дружиною і дочкою Єлизаветою.
Сама Алла Борисівна покрасувалася перед камерою в простому образі без надмірностей і не стала робити модних зачісок:
"Дівчатка по магазинах 😃 » - пише Галкін під кадрами.
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В мережі почали обговорювати:
"Спалилися😂 👏; яка ж чудова сім'я 😍 😍 😍 не перестаю радіти на вас дивлячись️️; дуже красиві дівчатка😍; казково красиво!!😉 ; Як же Ліза схожа на Аллу 😍; вміти зробити щасливими людей навколо себе-другий головний талант Макса Галкіна!; 😍 🔥 Молодці дівчата)); такі милі 😘 Алла Борисівна Прекрасна, Ліза неймовірна🌞; Мама з донькою чарівні!; Нікому не розповідай 😂" »
Також Максим Галкін зняв і опублікував нове відео, відобразивши в гостях онука дружини Дені Байсарова, який приїхав з подарунком. Хлопець знайшов старий постер, а також інші фото бабусі і поставив їх в рамку. Розпаковувати презент допомагали Ліза і Гаррі.
"Мама, це тебе вчора знімали?",- поцікавився Гаррі, показуючи на один зі старих знімків.
Нагадавши, Пугачова "підколола" відому співачку на посиденьках з Галкіним і Вайкуле
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