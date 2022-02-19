Відомі артисти і подружжя Алла Пугачова і Максим Галкін часто дивують сімейними кадрами в Instagram.

Алла Пугачова і Максим Галкін вже багато років живуть у своєму Особистому особняку, який прозвали "замком" через його будову, передає Politeka.net. Артисти ведуть закритий спосіб життя, але в Instagram іноді викладають кадри зі своїх розваг і вражають сімейною ідилією.

Цього разу Алла Борисівна зібралася з дітьми по магазинах, але їх якраз помітив сам Максим Галкін. Чоловік встиг пожартувати над дружиною і дочкою Єлизаветою.

Сама Алла Борисівна покрасувалася перед камерою в простому образі без надмірностей і не стала робити модних зачісок:

"Дівчатка по магазинах 😃 » - пише Галкін під кадрами.

В мережі почали обговорювати:

"Спалилися😂 👏; яка ж чудова сім'я 😍 😍 😍 не перестаю радіти на вас дивлячись️️; дуже красиві дівчатка😍; казково красиво!!😉 ; Як же Ліза схожа на Аллу 😍; вміти зробити щасливими людей навколо себе-другий головний талант Макса Галкіна!; 😍 🔥 Молодці дівчата)); такі милі 😘 Алла Борисівна Прекрасна, Ліза неймовірна🌞; Мама з донькою чарівні!; Нікому не розповідай 😂" »

Також Максим Галкін зняв і опублікував нове відео, відобразивши в гостях онука дружини Дені Байсарова, який приїхав з подарунком. Хлопець знайшов старий постер, а також інші фото бабусі і поставив їх в рамку. Розпаковувати презент допомагали Ліза і Гаррі.

"Мама, це тебе вчора знімали?",- поцікавився Гаррі, показуючи на один зі старих знімків.

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