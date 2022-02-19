Як передає Politeka.net, Анна Неплях є відомою моделлю, яка прославилася завдяки своїй участі в конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт", де здобула перемогу і представляла країну на міжнародному рівні.
Так, цього разу Анна Неплях опублікувала нові фото. На кадрах модель постала в неймовірному образі. На ній шикарне біле білизняне плаття на лямках, яке підкреслює її засмагу (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).
Свій образ вона доповнила аксесуарами в колір сукні та незвичайним яскравим макіяжем.
Галкін "спалив" Пугачову з дочкою за цікавим заняттям: "Нікому не розповідай"
Чорнобильську зону терміново закривають, відома офіційна причина: "Це пов'язано з..."
Фіналіст "Холостячки" з Огневич оголосив про важливу подію в особистому житті: "Через тиждень..."
Актриса з РФ приїхала до Києва і висловилася про загрозу: "Дуже люблю свою країну, але..."
"Як же боляче": зупинилося серце народної артистки України, яка віддала сцені 60 років
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Вери вери бьютифул", "Вау", "Королева краси - випадково не про тебе пісня була написана?", "Аня-Богиня", "Це дуже красиво", "Красуня", "Просто Космічна дівчинка", "Яка ж ви красива". Також публікація набрала більше ніж 2 тисяч лайків за кілька годин.
Нагадаємо, нещодавно Анна Неплях показала себе в модному аксесуарі, який підкреслив її красу зелених очей.
Раніше повідомлялося, "Міс Україна Всесвіт" в незвичайному аксесуарі здивувала виглядом: "Що за..."
Politeka розповідала, "Міс Україна Всесвіт" потрапила у другу ДТП за тиждень, з'явилися кадри: "За що мені це?"
Також, "Міс Україна Всесвіт" після двох ДТП поспіль спакувала свої валізи: кадри з аеропорту