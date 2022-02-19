Як передає Politeka.net, Анна Неплях є відомою моделлю, яка прославилася завдяки своїй участі в конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт", де здобула перемогу і представляла країну на міжнародному рівні.

Так, цього разу Анна Неплях опублікувала нові фото. На кадрах модель постала в неймовірному образі. На ній шикарне біле білизняне плаття на лямках, яке підкреслює її засмагу (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

Свій образ вона доповнила аксесуарами в колір сукні та незвичайним яскравим макіяжем.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Вери вери бьютифул", "Вау", "Королева краси - випадково не про тебе пісня була написана?", "Аня-Богиня", "Це дуже красиво", "Красуня", "Просто Космічна дівчинка", "Яка ж ви красива". Також публікація набрала більше ніж 2 тисяч лайків за кілька годин.

Нагадаємо, нещодавно Анна Неплях показала себе в модному аксесуарі, який підкреслив її красу зелених очей.

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