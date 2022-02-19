Как передает Politeka.net, Анна Неплях является известной моделью, которая прославилась благодаря своему участию в конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная", где одержала победу и представляла страну на международном уровне.

Так, на этот раз Анна Неплях опубликовала новые фото. На кадрах модель предстала в невероятном образе. На ней шикарное белое бельевое платье на лямках, которое подчеркивает её загар (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

Свой образ она дополнила аксессуарами в цвет платья и необычным ярким макияжем.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Вери вери бьютифул", "Вау", "Королева красоты — часом не про тебя песня была написана?", "Аня - Богиня", "Это очень красиво", "Красотка", "Просто космическая девочка", "Какая же Вы красивая". Также публикация набрала более 2 тысяч лайков за несколько часов.

Напомним, недавно Анна Неплях показала себя в модном аксессуаре, который подчеркнул её красоту зеленых глаз.

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