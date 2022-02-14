Так, 27-летняя Анна Неплях попала во второе ДТП за неделю. На этот раз девушка была не сама за рулем, а ехала в такси. Об этом модель рассказала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Как вообще это возможно?, - удивляется Неплях, - Я не знаю, за что мне это? Сейчас я ехала в такси, и в мою машину, в которой я ехала, врезалась другая машина! Я не знаю, кто мне так "поробыв", что уже который раз со мной случаются аварии...".

На снимках видно, что рядом с легковушкой, в которой сидела победительница "Мисс Украина Вселенная - 2021", стоял грузовик "МАЗ", который по-видимому и столкнулся с такси.

"Попасть в аварию, даже сидя на пассажирском сидении... Кто там на меня наводит порчи, ну, хорош уже 😂", - в шутку обратилась к публике Неплях.

По ее словам, ДТП произошло прямо на мосту, поэтому вызвать другую машину, не предоставлялось возможным, кругом - пробки.

"Я остановила первую попавшуюся машину, и ребята согласились меня подвести", - вечер таки был спасен.

Одна из подписчиц предположила, что таким образом вселенная говорит Анне сбавить обороты и устроить себе "день лени".

"Я вот тоже думаю, что мне пора приостановиться...", - согласилась с ней модель.

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