Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram ексучасник першого сезону реаліті-шоу на "СТБ" "Холостячка" Андрій Рибак, де головною героїнею була акторка театру та кіно Ксенія Мішина, часто ділиться з шанувальниками смішними відеороликами зі своєю дівчиною Аліною.

Так, Рибак з коханою дівчиною вирішили розіграти смішну ситуацію.

"Ну ось, приїхали. Після двох років стосунків Андрій нарешті зізнався, що він мене зовсім не любить", - сказала дівчина Рибака Аліна.

"Аліно, я не так сказав. Я сказав, що не буду збивати свою колишню на переході", - відповів екс-учасник "Холостячки".

"А це не одне і те ж?", - обурилася Аліна.

Шанувальники написали коментарі, але не всім сподобався жарт пари.

"Цьому приколу сто років", "Артисти😂😂😂", "Вже пора пропозицію робити)))", "Вона тобі дерзить", "Це одне і теж 😂😂😂😂😂 якщо чесно !!!!!!".

Раніше Politeka повідомляла, що екс-учасник "Холостячки" Андрій Рибак розповів, як його "обдурила" найважливіша жінка: "А ви зрозуміли?".

Нагадаємо, що Рибак з "Холостячки" в подарунку від Мішиної розважився перед дзеркалом: "Кайфую".

Також Politeka писала, що Андрій Рибак з "Холостячки" в безглуздому вигляді з'явився в ресторані: "Щось видає, що я з села?".