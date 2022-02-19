Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram экс-участник первого сезона реалити-шоу на "СТБ" "Холостячка" Андрей Рыбак, где главной героиней была актриса театра и кино Ксения Мишина, часто делится с поклонниками смешными видеороликами со своей девушкой Алиной.
Так, Рыбак с любимой девушкой решили разыграть смешную ситуацию.
"Ну вот, приехали. После двух лет отношений Андрей наконец признался, что он меня совсем не любит", - сказала девушка Рыбака Алина.
"Алина, я не так сказал. Я сказал, что не буду сбивать свою бывшую на переходе", - ответил экс-участник "Холостячки".
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"А это не одно и то же?",- возмутилась Алина.
Поклонники написали комментарии, но не всем понравилась шутка пары.
"Этому приколу сто лет", "Артисты 😂😂😂", "Уже пора предложение делать)))", "Она тебе дерзит", "Это одно и тоже 😂😂😂😂😂 если честно !!!!!!".
Ранее Politeka сообщала, что экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак рассказал, как его "обманула" самая важная женщина: "А вы поняли?".
Напомним, что Рыбак с "Холостячки" в подарке от Мишиной развлекся перед зеркалом: "Кайфую".
Также Politeka писала, что Андрей Рыбак из " Холостячки "в нелепом виде появился в ресторане:" что-то выдает, что я из деревни?".