Бывший участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, друг Александра Эллерта Андрей Рыбак поделился новым видео со своей девушкой Алиной.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram экс-участник первого сезона реалити-шоу на "СТБ" "Холостячка" Андрей Рыбак, где главной героиней была актриса театра и кино Ксения Мишина, часто делится с поклонниками смешными видеороликами со своей девушкой Алиной.

Так, Рыбак с любимой девушкой решили разыграть смешную ситуацию.

"Ну вот, приехали. После двух лет отношений Андрей наконец признался, что он меня совсем не любит", - сказала девушка Рыбака Алина.

"Алина, я не так сказал. Я сказал, что не буду сбивать свою бывшую на переходе", - ответил экс-участник "Холостячки".

"А это не одно и то же?",- возмутилась Алина.

Поклонники написали комментарии, но не всем понравилась шутка пары.

"Этому приколу сто лет", "Артисты 😂😂😂", "Уже пора предложение делать)))", "Она тебе дерзит", "Это одно и тоже 😂😂😂😂😂 если честно !!!!!!".

Ранее Politeka сообщала, что экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак рассказал, как его "обманула" самая важная женщина: "А вы поняли?".

Напомним, что Рыбак с "Холостячки" в подарке от Мишиной развлекся перед зеркалом: "Кайфую".

Также Politeka писала, что Андрей Рыбак из " Холостячки "в нелепом виде появился в ресторане:" что-то выдает, что я из деревни?".