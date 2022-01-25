Як пише Politeka.net, Андрій Рибак брав участь у першому сезоні шоу"Холостячка". І хоч артист не переміг на проекті, зате подружився з Олександром Эллертом, який завоював серце головної героїні Ксенії Мішиної. Після проекту Андрій повернувся до дівчини, з якою розлучився перед шоу. Також Рибак активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс учасник "Холостячки" розповів про хворобу, яка його підкосила.
"Злегка випав з Instagram через коронавірус. У тебе такі цікаві раз на тиждень історії. Вже другий раз коронований. А ви вже хворіли?",- написав на сторіс гуморист.
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"Радує, що ви помітили мою відсутність, так вийшло, що я хворію коронавірусом. Другий раз. І тому не сильно був активний в Instagram", - сказав Андрій.
Нагадаємо, Андрій Рибак з "Холостячки" несподівано виявив себе на сайті знайомств
Також Politeka повідомляла, що екс-учасник "Холостячки" Рибак хльостко пожартував над своєю сплячою дівчиною
А ще Politeka писала, що екс-учасник "Холостячки" Рибак після повернення в Україну возз'єднався з Еллертом