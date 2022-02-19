Лопес не стала скромничати і довела, що нею шанувальники захоплюються зовсім не дарма.

Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес не соромиться показувати свої форми, оскільки багато працює над фігурою. З давніх пір вона захоплюється спортивними танцями, займається танцями для концертів і ходить на тренування з двома тренерами.

Також у 52-річної виконавиці є свій дієтолог, яка складає їй план харчування, але при цьому Лопес не сидить на дієтах. Нещодавно вона з'явилася на вечорі з нагоди презентації фільму, де виступила зі своєю новою піснею.

Причому з'явилася Лопес у білій сукні з відкритим животом, а після влаштувала в такому ж вбранні, але вже чорного кольору від Grace Ling і в укороченому жакеті. Сукня підкреслила підтягнуту фігуру знаменитості, показавши її ідеальний прес.

Сам фільм вийшов у прокат якраз на День Всіх закоханих, тому в соціальних мережах почали активно обговорювати не тільки акторську гру Лопес. Багато хто звернув увагу на вбрання артистки, адже 52-річна знаменитість завжди підбирає досить нескромні костюми.

Як можна помітити в одній з добірок в Instagram, Лопес навіть весільним вбранням у фільмі відзначилася-розкішне плаття з дорогоцінними каменями, довгим шлейфом і вишитою фатою змінили її.

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