Лопес не стала скромничать и доказала, что ею поклонники восхищаются совсем не зря.

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес не стесняется показывать свои формы, поскольку много работает над фигурой. С давних пор она увлекается спортивными танцами, занимается танцами для концертов и ходит на тренировки с двумя тренерами.

Также у 52-летней исполнительницы есть свой диетолог, которая составляет ей план питания, но при этом Лопес не сидит на диетах. Недавно она появилась на вечере по случаю презентации фильма, где выступила со своей новой песней.

Причем появилась Лопес в белом платье с открытым животом, а после устроила в таком же наряде, но уже черного цвета от Grace Ling и в укороченном жакете. Платье подчеркнуло подтянутую фигуру знаменитости, показав ее идеальный пресс.

Сам фильм вышел в прокат как раз на День всех влюбленных, поэтому в социальных сетях начали активно обсуждать не только актерскую игру Лопес. Многие обратили внимание на наряды артистки, ведь 52-летняя знаменитость всегда подбирает довольно нескромные костюмы.

Как можно заметить в одной из подборок в Инстаграм, Лопес даже свадебным нарядом в фильме отличилась – роскошное платье с драгоценными камнями, длинным шлейфом и вышитой фатой преобразили ее.

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