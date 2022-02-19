Переможниця 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був Максим Михайлюк, Даша Ульянова опублікувала дуже відверте фото, похизувавшись підтягнутим тілом.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка перемогла в 10 сезоні шоу "Холостяк" з Максимом Михайлюком, часто ділиться особистими фото, демонструючи своє підтягнуте тіло.

Цього разу Ульянова наважилася опублікувати дуже відверте, але естетичне фото, похизувавшись ідеальною фігурою та підтягнутим тілом. На фото Даша була взагалі без одягу прикриваючись лише руками та живими квітами. Окрім цього, тіло переможниці "Холостячки" було оперезане шнурками.

"Буде спекотно 🔥 Незабаром старт мого другого авторського марафону по стретчингу 😍, де ви отримаєте унікальні знання не тільки свідомістю, а й тілом", - заінтригувала заявою Даша.

Шанувальники зробили Ульяновій безліч коментарів: "Дашааа, шикарна 😍😍", "Даша,Ви найкраща🔥❤️ Люблю Вас😍", "Як шикарно😍🔥", "Красуня😍🙌".

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