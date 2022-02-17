Як пише Politeka.net, Даша Ульянова, яка є майстром спорту з гімнастики, зачарувала ефектним фото, продемонструвавши свій головний талант.

Як відомо, гімнастка стала популярною після перемоги в шоу «Холостяк». Вона не стала будувати відносини з Максом Михайлюком після закінчення проекту, але в мережі з нею залишилося багато шанувальників. Як зізнавалася Ульянова в одному з інтерв'ю, завдяки підписникам в Instagram вона стала заробляти на рекламі.

На свіжому фото Даша позувала в чорних колготках і боді. Дівчина високо підняла ногу, сперши її на стіну. Розтяжка блогерки викликала захват в мережі. Напівтемрява створила особливу атмосферу фотографії.

Відзначимо, що Ульянова вирішила поділитися своїми знаннями з шанувальниками і запропонувала відповісти їм на питання про розтяжку і б'юті-процедури.

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