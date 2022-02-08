Як повідомляє Politeka.net, 25-річна майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, популярність якої різко зросла після перемоги в 10 сезоні реаліті шоу "Холостяк" з Максимом Михайлюком, активно веде свою сторінку в Instagram.

У новому пості Даша Ульянова вирішила нагадати про важливе правило, яке не тільки допомагає краще виглядати, але і сприяє здоров'ю.

"Скільки склянок води ви випиваєте в день? Пропоную ефективний лайфхак, який допоможе виробити здорову звичку. Прив'яжіть пиття до певної дії: пийте воду після кожного телефонного дзвінка, чашки кави або відвідування сторінки в Instagram ☺ адже вода - це, безперечно, головний елемент життя і вона потрібна нашому організму, як кисень", - зазначила Даша Ульянова.

Даша Ульянова додала, що дефіцит рідини в організмі позначається на зовнішньому вигляді, особливо стані волосся.

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