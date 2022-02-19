Победительница 10 сезона реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был Максим Михайлюк, Даша Ульянова опубликовала очень откровенное фото, похваставшись подтянутым телом.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова победившая в 10 сезоне шоу "Холостяк" с Максимом Михайлюком, часто делится личными фото, демонстрируя свое подтянутое тело.

На этот раз Ульянова решилась опубликовать очень откровенное, но эстетичное фото, похваставшись идеальной фигурой и подтянутым телом. На фото Даша была вообще без одежды прикрываясь лишь руками и живыми цветами. Кроме этого, тело победительницы "Холостячки" было опоясано шнурками.

"Будет жарко 🔥 Совсем скоро старт моего второго авторского марафона по стретчингу 😍, где вы получите уникальные знания не только сознанием, но и телом ", - заинтриговала заявлением Даша.

Поклонники сделали Ульяновой множество комментариев: "Дашааа, шикарная 😍😍 "," Даша, вы лучшая 🔥❤️ люблю вас 😍 ", "Как шикарно 😍🔥 ", "Красотка 😍🙌 ".

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