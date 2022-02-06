Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 25-річна майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова і переможниця" Холостячки " з Максом Михайлюком часто показує, як приводить себе в порядок. Зовсім недавно вона розповіла, що була буквально шокована тим, як набрала зайве.

Відомо, що Даша захоплена походами в спортзал, любить тренуватися і при цьому часто відвідує ресторани, де добре проводить час. Очевидно, останнім часом розслабившись, вона набрала багато зайвого і тепер має намір повернути форму назад.

Для дівчини це не вперше, ще до "Холостяка" вона скинула більше десяти кілограм, щоб відповідати формам гімнастки. Також Даша відлітала працювати танцівницею в Китай, тому звикла бути підтягнутою.

Зараз, як можна побачити, вона наполегливо працює, щоб скинути вагу до зворотних 54 кг.

"Знали б ви, як складно було сьогодні змусити себе піти на тренування", - пише вона.

Також нещодавно Даша Ульянова без сорому розповіла шанувальникам, що трохи поправилася.

"Я сьогодні вперше за великий проміжок часу побачила цифру на вагах 61 кілограм. Це для мене дуже багато", - сказала Даша.

Дівчина не приховує, що дозволяла собі смачно поїсти на ніч, але не очікувала, що настільки набере вагу.

"Я не буду нічого приховувати, якщо наїлася дуже сильно на ніч. Напилася, наїлася. Піца, суп, ще щось, але це ж не 61. Це не годиться. З цим треба щось робити", - сказала Ульянова.

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