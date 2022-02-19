Як передає Politeka.net, Вєрка Сердючка прославилася на весь світ завдяки своєму таланту на сцені. Разом з нею виступає її "мама", яку грає Інна Білоконь. Крім цього, вона з'являється в різних українських шоу.

Так, цього разу мама Вєрки Сердючки опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Інна Білоконь похвалилася відпочинком на гірськолижному курорті. Сама артистка не розповідає, куди саме попрямувала, на фото Білоконь постала без макіяжу і фільтрів в білому халаті на тлі розкішного зимового вигляду.

"Лижі не моє, а покривлятися можу", - підписала свої фото Інна Білоконь.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією артистки: "На цьому фото прекрасно все", "Хороша, як квітка", "Інна ви прекрасна як завжди", "Дуже красиво!", "Очаровашка", "Красуня", "Ніби 18 років 😍ось вона природна краса", "Красива", "Я до тебе!", "Хороший інструктор може змінити це враження", "Красива", "Класна", "А санки?".

Нагадаємо, що останньою яскравою появою на проекті Інни Білоконь був їх виступ з Вєркою Сердючкою і Настею Каменських на сцені шоу "Маска", де вони постали в незвичайних образах.

Раніше повідомлялося, архівні кадри закулісного життя Данилко і "мами" злили в мережу, без макіяжу і зірки.

Politeka розповідала, Данилко знову вирядився у Вєрку Сердючку і разом з мамою заінтригував новиною.

Також, DZIDZIO, Нікітюк, Цибульська та інші оцінили патріотичний порив Сердючки після скандалу.