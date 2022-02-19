Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський став популярним артистом завдяки своїй перемозі в 11-му сезоні шоу "Голос країни", де здивував своїм вокалом. Зараз він працює над новими піснями та радує своїх шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram Лазановський опублікував нові сторіз. На кадрах він показав гумористичне відео зі своєю зачіскою. Артист зовсім кошлатий "висміяв" своє волосся.

"Коли хотів файну стрижку, а вийшло ось це", - пожартував Сергій Лазановський.

Нагадаємо, що раніше його стрижка виглядала так, поки він не вирішив знебарвити волосся і відростити їх.

Також артист розповів, що в цей день відбулася прем'єра його нового кліпу на пісню "Не мовчи" на телебаченні. Варто відзначити, що в цій роботі Лазановський показав свій танцювальний навик і розповів, що хотів би спробувати себе в шоу "Танці з зірками".

Раніше повідомлялося, переможець "Голосу країни" Лазановський закрутив у танці ефектну брюнетку.

Politeka розповідала, переможець "Голосу країни" пройшовся по фіналістам Нацвідбору на"Євробачення-2022".

Також, переможець "Голосу країни" Лазановський розповів, навіщо йому "Танці з зірками".