Як повідомляє Politeka.net, красуня-дружина популярного українського телеведучого, ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк активно веде свій блог в Instagram і часто ділиться яскравими фото зі свого життя. Так, цього разу дівчина виклала на своїй сторінці чарівне фото з відпочинку на Мальдівах, а в підписі до нього розповіла про своє дитинство.

На новій фотографії Христина зображена на причалі, вона катається на велосипеді біля океану. Перед камерою красуня з'явилася в коротких джинсових шортах і білому ліфчику, а зверху накинула яскраву помаранчеву сорочку. Свій образ дівчина доповнила світлої пляжної капелюхом і стильними сонцезахисними окулярами.

У підписі до фото Горник написала: "Кожен день ми тут їздимо на велосипеді і від цього у мене флешбеки з мого дитинства! У нас була компашка на велосипедах і ми у вільний від школи час, а на вихідних цілими днями, на них розсікали по Ужгороду! І це було так круто, що я ніколи не забуду! Знаєте, було навіть не лінь заїхати за другом або подругою на інший кінець міста, щоб проїхатися потім разом, а зараз навіть на машині буває складно... Крутили педалі з посмішкою на обличчі! Кайф!".

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