Як передає Politeka.net, Даша Квіткова прославилася завдяки своїй участі в шоу" Холостяк", де змогла здобути перемогу в боротьбі за серце Микити Добриніна.

Так, цього разу Квіткова опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, дружина "Холостяка" Добриніна зважилася вести нову рубрику, де показує свої наряди для виходу. На кадрах Даша Квіткова показала, як з домашнього образу в чорній сорочці вона швидко перевтілилася в стильний образ.

"У магазин, як на свято", - поділилася Даша Квіткова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Як завжди - круто і з гумором🔥 Даша, тренч вогонь", "Це повинно бути постійною рубрикою", "Мілота ж) проблема одна, відразу хочеться і плащ і сумку та окуляри Валентино", "Ви супер", "звідки тренч? 😍 красиво вийшло", ""Раптом колишнього зустрінемо?.."- це вічна жіноча тема", "Окуляри дуже до речі знайшлися", "Така кумедна))) лук вийшов дуже крутий", "Не Роздягайся!😂 Так монтуй! Джинси важко одягати)", "Спасибі за настрій", "Особливо коли у тебе 2 маленьких малишарика", "Схудла ось і висить", "А навіщо ходити в штанях які тиснуть".

Також її чоловік Микита Добринін залишив реакцію під відео: "Ржу щоразу".

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