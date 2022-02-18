Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, ответила на вопрос по ситуации, которая волнует всех украинцев.

Даша Квиткова часто общается с подписчиками в Инстаграм и старается ответить на все их вопросы, пишет Politeka.net. В этот раз тема видео была о ситуации, которая сложилась в Украине.

В частности, у блогерши поинтересовались, планирует ли она с семьей срочно переезжать из страны в случае активных военных действий.

Даша Квиткова впервые решилась ответить на этот и подобные вопросы.

По словам жены Добрынина, она и ее семья аполитичны, поэтому эту тему она не хочет поднимать в своем блоге даже за деньги.

"Нам не безразлично, но мы стараемся не вникать, не смотреть телевизор и лженовости. Запугивание, паника, покидание своих домов", - написала девушка.

По мнению Даши Квитковой людей хотят просто запугать, чтобы они нервничали, волновались и началась паника.

"Я не боюсь, и вся моя семья не боится. Мы остаемся здесь, мы живем здесь. Никуда уезжать пока не планируем, хайпиться на этой теме мы тоже не собираемся. И любое свое мнение мы хотим оставить при себе... У нас нет мнения личного и нет мнения публичного, оно у нас одно единственное. Мы прекрасно понимаем, что наше мнение может не сходиться с вашим, и это абсолютно нормально. Но мы не поднимаем эту тему в блоге, чтобы не разводить панику, с*ач, грязь и так далее", - заявила жена Добрынина.

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