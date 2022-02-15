Как передает Politeka.net, Даша Квиткова прославилась благодаря своей победе на шоу "Холостяк". Как известно, после этого она вышла замуж за главного героя - Никиту Добрынина.

На своей странице в Инстаграм Квиткова опубликовала новые Сториз. Как известно, она часто общается с пользователями сети, отвечая на их вопросы. Даша Квиткова решила ответить на резкий комментарий под своей публикацией.

"Недовольство своей жизнью выглядит именно так. Лев 75 см и 10,500 кг. По соотношению рост-вес у него всё в порядке. Прежде чем показаться глупым человеком в комментариях, просмотрите информацию, сколько должен весить ребенок при таком росте", — ответила на грубость Даша Квиткова.

Напомним, что 13 февраля сыну Квитковой и "Холостяка" Никиты Добрынина - Льву исполнилось семь месяцев.

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