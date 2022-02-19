Відома співачка і блогерка Анна Трінчер розповіла про свій нелегкий шлях на шоу "Голос країни" і показала відео своїх виступів.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і блогерша Анна Трінчер, яка нещодавно зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, відверто розповіла в Instagram історію свого шляху на шоу "Голос країни".

Так, за словами Анни, вона мріяла про цей проект з самого першого сезону, і через кілька років її мрія здійснилася.

"«Життя починається з Голосу» слоган цього проекту, з якого і правда почалося моє життя. Маленької мене привели на один з ефірів першого сезону. Це так вразило мене, я більше всього на світі хотіла стати дорослою, щоб надіти таке ж гарне плаття і вийти на цю сцену. Я мріяла, щоб мені так само аплодували, щоб за мене голосували і мене вибирали серцем", - поділилася Трінчер.

Тільки через три роки майбутня зірка стала учасницею вокального шоу, і повірити не могла, що до неї обернулися відразу кілька тренерів.

"І ось я вже суперфіналістка "Голос країни 8"! Дорослого Голосу! Я пройшла до суперфіналу! Як собі і обіцяла", - розповідає співачка.

"Ось такий мій шлях ... наповнений складнощами, щирим бажанням, перемогами і невдачами. Мені знадобилося 3 роки щоб бути в команді дитячого голосу і 6 років, щоб стати суперфіналісткою дорослого голосу", - підсумувала Аня і закликала українців вірити в себе.

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