Известная певица и блогерша Анна Тринчер показала кадры из постели с женихом Александром Волошиным, на которых она рыдает.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица и блогерша Анна Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди, показала поклонникам в Instagram-сторис кадры, на которых рыдает из-за поступка своего жениха Александра Волошина. Вскоре девушка ответила на встревоженные сообщения от поклонников.

Оказалось, что, лежа в постели, Анна шутливо "доставала" своего возлюбленного. Он долго терпел, а затем, видимо, больно ущипнул певицу под одеялом. Именно эта "шутка" вызвала рыдания Тринчер, которые она показала в сторис.

"Зачем позволять так к себе относиться? Это же не нормально, даже в шутку! После n… лет совместной жизни будет ох уж как несладко вам", - написал кто-то из поклонников Ане. На это она ответила: "Мои любимые паникеры! Мне так приятно, что все за меня переживаете, беспокоитесь. Но поверьте, пережив абьюзивные отношения в прошлом, я такого больше не допущу, я знаю, что это".

Дальше в тех же сторис Тринчер показала, как сначала доставала жениха, а потом получила от него "ответочку".

Напомним, Анна Тринчер после пластики заинтриговала грандиозным сюрпризом от жениха: "Сумасшедший".

Как сообщала Politeka, Тринчер после пластической операции засветила, как выглядит на отдыхе: "Что за богиня".

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