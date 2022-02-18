Анна Тринчер и Александр Волошин сняли квартиру, за которую платят около 2000 долларов в месяц, пишет Politeka.net. По признанию звезд Сети, они долго выбирали жилья для себя, но итоге остановились на апартаментах в 100 квадратных метров и с панорамными окнами. В квартире есть просторная гостиная две гардеробных и два санузла.
На днях в гости к паре пришел Слава Демин, который попросил провести его по комнатам.
В частности, Александр Волошин открыл дверь спальны, где можно заметить бардак - куча вещей на кровате. Слава Демин не сдержался от смеха.
"А вот и сэконд!", - пошутил ведущий.
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Также Слава Демин заглянул в гардеробную, в которой также находилось много одежды.
"Еханый бабай! Вы посмотрите, как зарабатывают блогеры", - вскрикнул телеведущий.
Также в сторис был показан и вид из окна пары.
Отметим, Анна Тринчер - не только блогерша, но и украинская певица и актриса, представительница Украины на «Детском Евровидении 2015», суперфиналистка восьмого сезона «Голос країни», участница второго сезона «Голос. Діти», а также актриса сериала «Школа».
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