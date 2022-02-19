За підсумками нового випуску "МайстерШеф. Битва сезонів" проект покинули відразу два учасники, що викликало бурхливу реакцію глядачів.

Як пише Politeka.net, 19 лютого в ефір вийшов п'ятий випуск кулінарного шоу, в якому за знання кращого кухаря борються найяскравіші учасники попередніх сезонів проекту. На цей раз чорні фартухи довелося надіти Андрію, Олегу, Ірині та Віктору.

Через те, що фінальне блюдо Віктора Перехреста виявилося найважчим, а Олег Ковальчук використовував найменше кулінарних технік в процесі готування, ці учасники в кінці епізоду покинули проект.

Відзначимо, що Олег Ковальчук повністю змінив своє життя, захопившись кулінарією і здоровим харчуванням. Зараз він бере участь у конкурсах бодібілдерів, веде блог про спорт і працює над власним брендом здорової їжі.

У свою чергу, Віктор Перехрест після участі в 4-му сезоні "МайстерШеф" працював у відомих київських ресторанах, а потім почав розвивати ідею поліпшення харчування дітей та молоді.

Українці по-різному відреагували на новини про виліт цих двох учасників.

"Вітю шкода", "Вітю поверніть мега позитивчик", "відмінний випуск. Пішло відразу двоє гідних піти", "Олег розчарував. Раніше краще готував", "було очікувано", "ось тепер починається справжня битва сезонів. Як на мене всі слабкі пішли, далі вже просто удача", "Слава Тобі Господи. Жодного ні другого не шкода", "залишилися найсильніші", "Вітя - давно пора, Олег - міг би ще поборотися!",- пишуть люди.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Мартиновська показала, як виглядала задовго до популярності.

Як повідомляла Politeka, учасники "Майстер Шеф. Битва сезонів" жорстко зчепилися через капусту.

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф. Битва сезонів" покинув ще один учасник, глядачі не стрималися.