Український шоумен Григорій Решетник і його дружина Христина проявили почуття один до одного в зворушливих постах в соціальній мережі.

Як пише Politeka.net, пара поділилася постами в Instagram, присвяченими один одному.

Так, ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та інших телепроектів Решітник опублікував у себе на сторінці авторський вірш.

"Ми гори звернемо за Вас

Зупинемо річки, моря та океани

Ви віддані та завжди вірите Ви в нас

Тому за Вас розірвемо ми всі кайдани", - написав шоумен.

Судячи з того, що пост був проілюстрований їх з Христиною романтичним фото, ці рядки ведучий присвятив дружині.

"Спасибі, коханий! Разом ми - сила", - відреагувала на пост Христина.

У свою чергу, дружина ведучого поділилася фото, на якому вони з чоловіком сидять поруч, забавно випроставшись і посміхаючись.

"Плече до плеча", - підписала кадр Христина.

"Лю", - прокоментував її пост чоловік.

Українці також не змогли пройти повз такі зворушливі пости сімейної пари.

"Чарівна пара!", "Ви - кращі з кращих сімейна пара", "Ви великі Розумнички", "головне - щиро", "Ви прекрасні!", "Красиві", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина ведучого "Холостяка" Решетника викликала захват своїм виглядом в повсякденному образі.

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