Як пише Politeka.net, пара поділилася постами в Instagram, присвяченими один одному.
Так, ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та інших телепроектів Решітник опублікував у себе на сторінці авторський вірш.
"Ми гори звернемо за Вас
Зупинемо річки, моря та океани
Ви віддані та завжди вірите Ви в нас
Тому за Вас розірвемо ми всі кайдани", - написав шоумен.
Судячи з того, що пост був проілюстрований їх з Христиною романтичним фото, ці рядки ведучий присвятив дружині.
"Спасибі, коханий! Разом ми - сила", - відреагувала на пост Христина.
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У свою чергу, дружина ведучого поділилася фото, на якому вони з чоловіком сидять поруч, забавно випроставшись і посміхаючись.
"Плече до плеча", - підписала кадр Христина.
"Лю", - прокоментував її пост чоловік.
Українці також не змогли пройти повз такі зворушливі пости сімейної пари.
"Чарівна пара!", "Ви - кращі з кращих сімейна пара", "Ви великі Розумнички", "головне - щиро", "Ви прекрасні!", "Красиві", - пишуть люди.
Нагадаємо, дружина ведучого "Холостяка" Решетника викликала захват своїм виглядом в повсякденному образі.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник засвітився з Винником і Ребрик на пишному заході.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник показав себе зовсім молодим, архівні фото.