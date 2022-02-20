Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес нещодавно виклалася на повну під час свого концерту. Зірка не тільки часто змінювала вбрання, але ще і танцювала зі своєю командою дійсно "дикий" ритм, через що шанувальники були під враженням.

В цей раз Лопес з'явилася на концерті в декількох дорогих нарядах, зовсім не приховують її форми. 52-річна Лопес вирішила довести, що вона нітрохи не гірше інших молодих співачок і вибрала Комбінезони і боді з вирізами, розшиті блискітками і дорогими каменями.

Також для виступу Лопес одягла перуку, адже вона приховує свої короткі кучеряві локони від очей публіки, у неї для своїх образів є окрема величезна кімната.

"🔥 💃 🎶Єдина@jlo🎶 💃 🔥; ось вона!!!; Це все❤️; 100% латина🔥; як мені вам віддячити?💞 ; ось так, будь ласка🙏 🏻; практично те ж саме, що тільки що сталося у мене на кухні, лол; неймовірна; вона не дарма працювала; ще може потрясти чимось; заслуговує поваги; натренувала наші очікування»-пишуть в мережі.

Ми писали, у 52-річної виконавиці є свій дієтолог, яка складає їй план харчування, але при цьому Лопес не сидить на дієтах. Нещодавно вона з'явилася на вечорі з нагоди презентації фільму, де виступила зі своєю новою піснею.

Причому з'явилася Лопес у білій сукні з відкритим животом, а після влаштувала в такому ж вбранні, але вже чорного кольору від Grace Ling і в укороченому жакеті. Сукня підкреслила підтягнуту фігуру знаменитості, показавши її ідеальний прес.

Раніше повідомлялося, 52-річна Лопес в блискітках і сіточці показала, на що здатна на сцені: "ніколи не старієш"

Також, 52-річна Лопес втиснулася в чорне плаття з вирізом, довівши свою привабливість: "бачили цей живіт?"

Politeka розповідала, Лопес в білій сукні з пір'ям здивувала фігурою поруч з молодим красенем: "пустує Дженні"