Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес недавно выложилась на полную во время своего концерта. Звезда не только часто меняла наряды, но еще и сплясала со своей командой действительно "дикий" ритм, из-за чего поклонники были под впечатлением.

В этот раз Лопес появилась на концерте в нескольких дорогих нарядах, совсем не скрывающих ее формы. 52-летняя Лопес решила доказать, что она ничуть не хуже других молодых певиц и выбрала комбинезоны и боди с вырезами, расшитые блестками и дорогими камнями.

Также для выступления Лопес надела парик, ведь она скрывает свои короткие кудрявые локоны от глаз публики, у нее для своих образов есть отдельная огромная комната.

«🔥💃🎶Единственная @jlo 🎶💃🔥; Вот она!!!; Это все ❤️; 100% латина🔥; Как мне вас отблагодарить?💞; вот так, пожалуйста 🙏🏻; Практически то же самое, что только что произошло у меня на кухне, лол; невероятная; она не зря работала; еще может потрясти чем-то; заслуживает уважения; натренировала наши ожидания» - пишут в сети.

Мы писали, у 52-летней исполнительницы есть свой диетолог, которая составляет ей план питания, но при этом Лопес не сидит на диетах. Недавно она появилась на вечере по случаю презентации фильма, где выступила со своей новой песней.

Причем появилась Лопес в белом платье с открытым животом, а после устроила в таком же наряде, но уже черного цвета от Grace Ling и в укороченном жакете. Платье подчеркнуло подтянутую фигуру знаменитости, показав ее идеальный пресс.

Ранее сообщалось, 52-летняя Лопес в блестках и сеточке показала, на что способна на сцене: "Никогда не стареешь"

Также, 52-летняя Лопес втиснулась в черное платье с вырезом, доказав свою привлекательность: "Видели этот живот?"

Politeka рассказывала, Лопес в белом платье с перьями изумила фигурой рядом с молодым красавцем: "Шалит Дженни"