Слава Дьомін намагається побільше часу проводити з сином, передає Politeka.net. Разом вони багато подорожують, і показують кадри з різних місць.
У нових сторіс і пості телеведучий розповів, що цього разу він разом з дитиною побував на кордоні з Білоруссю. Слава Дьомін поділився кадрами, де були відображені військові на першій лінії резерву, це 50 метрів від кордону.
"Доба на кордоні з Білоруссю 🇺 🇦 🇧 🇾
Друзі прикордонники запросили нас з сином до себе в гості. Точно можу сказати, що хлопці готові до будь-якого сценарію і налаштовані рішуче🔝 пишаюся🇺 🇦", - написав Слава Демін в Instagram.
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Публікація швидко зібрала коментарі та лайки.
"Хотілося б мирного сценарію ❤️", - написав телеведучий.
Також в сторіс Слава Дьомін показав кордон з Білоруссю, де встановлено паркан з колючим дротом.
"Спасибі хлопцям і дівчатам за крутий прийом. Особисто бачив, що все спокійно і наші готові до будь-якого сценарію", - ще раз написала зірка ТБ.
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