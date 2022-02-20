Колишній ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін, з яким дуже дружна співачка Тіна Кароль, побував на кордоні України з Білоруссю і показав, яка там зараз обстановка.

Слава Дьомін намагається побільше часу проводити з сином, передає Politeka.net. Разом вони багато подорожують, і показують кадри з різних місць.

У нових сторіс і пості телеведучий розповів, що цього разу він разом з дитиною побував на кордоні з Білоруссю. Слава Дьомін поділився кадрами, де були відображені військові на першій лінії резерву, це 50 метрів від кордону.

"Доба на кордоні з Білоруссю 🇺 🇦 🇧 🇾

Друзі прикордонники запросили нас з сином до себе в гості. Точно можу сказати, що хлопці готові до будь-якого сценарію і налаштовані рішуче🔝 пишаюся🇺 🇦", - написав Слава Демін в Instagram.

Публікація швидко зібрала коментарі та лайки.

"Хотілося б мирного сценарію ❤️", - написав телеведучий.

Також в сторіс Слава Дьомін показав кордон з Білоруссю, де встановлено паркан з колючим дротом.

"Спасибі хлопцям і дівчатам за крутий прийом. Особисто бачив, що все спокійно і наші готові до будь-якого сценарію", - ще раз написала зірка ТБ.

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