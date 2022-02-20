Як передає Politeka.net, успішний бізнесмен, який повернувся в Україну, Алекс Топольський вирішив знайти свою любов на проекті "Холостяк" під час чергового сезону. Цього разу шанувальники шоу досить скептично налаштовані, так як з першого анонсу вони критикували "Холостяка" і навіть головного героя.
"Найромантичніша прем'єра весни - не звикла програвати, зробить Холостяк безапеляційна пропозиція!» - сказано у випуску, який вийде в ефір четвертого березня.
У ролику можна помітити, як одна з дівчат приголомшила Топольського своєю пропозицією. Вона працює юристом і не звикла приховувати амбіції, тому прийшла на перший же ефір з кільцем до чоловіка.
В мережі почали обговорювати:
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"Ще холостяк не вийшов; найсимпатичнішою дівчинкою буде холостяк 😂; де ви їх набрали, одна гірша за іншу; Оооо ....чим більше буде харизматичних дівчат, тим цікавіше буде холостяк👏; нафіг цей тупий проект показувати😢; дівчата в цьому сезоні...виглядають старше...і не красиві...; Одні начальники бізнес вумен і мільйонери....а після проекту виявляються і не теми ким представилися; хоч одна без накачаних губ 🔥; смілива😉а холостяк буде українською спілкуватися? Така себе, не дуже".
Також на своїй сторінці в Instagram Топольський поділився новими сторіз, де показав промо-відео до першого випуску "Холостяка". На проекті спробує поборотися за серце Алекса Топольського відома актриса українського походження, яка також приїхала з Майямі.
Раніше повідомлялося, нові правила на" Холостяку", Топольський змусив наречених перенервувати.
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Також, новий "Холостяк" Топольський зазнав серйозного випробування на курорті.