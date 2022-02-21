Так, 55-річна Сумська засвітилася в телепрограмі "Жди меня" на Інтері - проекті про людей, які шукають один одного, незважаючи на відстані і роки розлуки. Відповідними кадрами актриса поділилася у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
Як відомо, за традицією в лютому по всій Україні проходять зустрічі випускників шкіл і вузів. Сумська намірилася возз'єднатися зі своїми однокласниками - їх дороги розійшлися давним-давно, але Ольга не втрачає надії.
"Дорогі мої однокласники, я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами в програмі "Жди меня", - говорить на кадрах Сумська.
Також в анонсі промайнули кілька шкільних фото актриси з її особистого архіву.
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Відзначимо, Ольга Сумська народилася в 1966 році у Львові, але її дитинство пройшло в Запоріжжі, куди батьки переїхали заради роботи в місцевому театрі. Спочатку сім'я Сумських жила на вулиці Гоголя. А потім переїхала на вул. Шкільну, 27. Ольга навчалася в 1-й школі.
"Запоріжжя - моя друга батьківщина, - розповідала в одному з інтерв'ю актриса. - Це моя любов, неймовірні роки мого дитинства, творчого злету моїх батьків - народних артистів України В'ячеслава Гнатовича та Ганни Іванівни Сумських. Батьки працювали в театрі імені Магара протягом п'ятнадцяти років".
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