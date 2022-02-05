Актриса Ольга Сумская, Народный и Заслуженный артист Украины, показала, как выглядела более 40 лет назад, когда ей было 14 лет.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - 55-летняя украинская актриса, которая почти 40 лет радует украинцев своей игрой в театре и кино. Звезда решила поделится новыми фото в Инстаграм, показав, как выглядела незадолго до своего дебюта в кино.

На фото Ольге было 14 лет, как отметила сама звезда. Актриса показала несколько снимков и рассказала о своей любви к конькам, на которых каталась в подростковом возрасте.

"Мои 14 ... Запорожье ... Зимой папа сам заливал каток во дворе возле нашего дома и мы гоняли на простых коньках мальчишки ... Как я тогда мечтала о фигурных! Мое счастливое детство…", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Дзидзьо и Лесю Никитюк, и написали комментарии:

"Оля, а в каком районе города Вы проживали? в какую № школу ходили?", "Оля Вы наша гордость! Ваши родители проживали в моем селе в Кировоградской области", "Вы так невероятны с Наташей. Наша украинская гордость. Только всегда загадка- что это за глубокая грусть в глазах? Будто и омут, а печаль. У вас обоих. В фотографиях любого возраста", "Вот не зря вы сохранили такую красоту и такие бездонные глаза Красавица и тогда и сейчас".

Напомним, Сумская хлестко ответила известному актеру на матерную критику фильма с ее участием

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