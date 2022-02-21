Колишня учасниця шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, яка увійшла в ТОП-16 на конкурсі "Міс Всесвіт" в Ізраїлі, розповіла про своє перше побачення в Парижі.

Анна Неплях любить писати картини, подорожувати, відпочивати з друзями і займатися спортом, пише Politeka.net. У своєму Instagram вона розповідає про яскраві моменти в житті.

Цього разу модель опинилася в Парижі. За словами Анни Неплях, в той самий час торік вона також перебувала у Франції й мріяла, щоб з нею був молодий чоловік, а не подруга.

Бажання збулося, і через рік вона пішла на побачення з хлопцем, обличчя якого вирішила приховати.

Пара пообідала, а потім вирішила прогулятися по бутиковій вулиці.

"Він сказав, що хоче мені щось купити і запитав куди я хочу зайти. Я чесно відповіла, що хочу в Картьє. Він здивувався, я навіть десь побачила сумнів в його очах, але погодився", - написала Анна Неплях.

У підсумку Анна Неплях і її супутник зайшли в магазин, вона жартома написала: "Тримала його за ногу, щоб не втік з першого побачення".

За зізнанням моделі, купити аксесуар в "Cartier" було її давнім бажанням. Дівчині давно подобалися брендові годинники, які її супутник все-таки купив, хоч і назвав з "бабусиними".

Потім пара повечеряла, прогулялася Парижем і зайшла в готель випити по коктейлю.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" розкрила причину своїх сліз

А ще Politeka повідомляла, що "Міс Україна Всесвіт" Неплях вразила виглядом у незвичайних аксесуарах

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Задворний зазирнув на сміливі танці "Міс Україна Всесвіт"