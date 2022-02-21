Бывшая участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, которая вошла в ТОП-16 на конкурсе "Мисс Вселенная" в Израиле, рассказала о своем первом свидании в Париже.

Анна Неплях любит писать картины, путешествовать, отдыхать с друзьями и заниматься спортом, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм она рассказывает о ярких моментах в жизни.

В этот раз модель оказалась в Париже. По словам Анны Неплях, в это же время в прошлом году она также находилась во Франции и мечтала, чтобы с ней был молодой человек, а не подруга.

Желание сбылось, и спустя год она пошла на свидание с парнем, лицо которого решила скрыть.

Пара пообедала, а потом решила прогуляться по бутиковой улице.

"Он сказал, что хочет мне что-то купить и спросил куда я хочу зайти. Я честно ответила, что хочу в картье. Он удивился, я даже где-то увидела сомнение в его глазах, но согласился", - написала Анна Неплях.

В итоге Анна Неплях и ее молодой человек зашли в магазин, она в шутку написала: "Держала его за ногу, чтоб не сбежал с первого свидания".

По признанию модели, купить аксессуар в "Cartier" было ее давним желанием. Девушке давно нравились брендовые часы, которые ее спутник все-таки купил, хотя и назвал из "бабушкиными".

Затем пара поужинала, погуляла по Парижу и зашла в отель впить по коктейлю.

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