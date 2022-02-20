Тіна Кароль нещодавно з'явилася на світському вечорі з нагоди церемонії нагородження "Краща пісня року" в вельми екстравагантних і дорогих сукнях від своїх улюблених дизайнерів. Причому виконавиця постаралася зробити акценти на фігурі, повідомляє Politeka.net.

Тіна Кароль зараз веде активний спосіб життя-стежить за модними тенденціями, веде Тік-Ток і записує жартівливі відео, готує новий кліп і змінила стиль для залучення уваги.

Також Кароль розповідала, що готова до чогось нового і у неї навіть були стосунки, хоч вони і не склалися, тому одну з пісень вона присвятила таємному коханому. Між концертами Кароль часто займається різними справами, тому також показує в Instagram свої образи.

Як видно, навіть зі вспушеннимі і не укладеними волоссям вона буде виглядати добре. «Юний Ейнштейн " - жартівливо підписала Кароль кадр через зачіску.

Відзначимо, що з недавніх пір у Кароль також з'явився свій магазин, який вона активно просуває і бажає всіляко довести, що здатна здивувати не тільки на сцені. Раніше зірка вже займалася рекламою коштовностей, телефонів, прикрас для дому і т. д.

Тепер же Кароль влаштовує різні зйомки для модного одягу зі своїх колекцій. Особливо часто на співачці можна помітити світлу піжаму з м'якої тканини, що складається з шортів і топа.

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