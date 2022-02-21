Популярний артист і екс-учасник групи "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) розповів, чи виходитиме на сцену з Дорофєєвою.

Як передає Politeka.net, Позитив (Олексій Завгородній) є популярним українським артистом. Він прославився завдяки своїй роботі з Потапом (Олексієм Потапенко) та участі в групі "Время и Стекло" з Надею Дорофєєвою. Однак, успішна група розпалася минулого року через те, що співачка захотіла вести сольну кар'єру.

Так, цього разу Позитив прийшов на програму "Ранок з Україною", де дав інтерв'ю щодо останніх подій у його житті. Ведуча запитала, чи виступає група "Время и стекло" досі на корпоративах, чому артист дуже здивувався.

""Время и стекло?"Вже давно ця група не їздить. Їздить Дорофєєва, якщо замовляють - ми не виступаємо. Ми вже всі, Дорофєєва сольна співачка. А якщо обговорювати, то він теж вже сольний, який скоро випустить альбом... Ми його довго готуємо, всі зачекалися", - зізнався Позитив.

Також, він розповів, що хотів би отримати роль у кіно, оскільки вже кілька разів брав участь у зйомках і йому це сподобалося.

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