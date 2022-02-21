Популярный артист и экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) рассказал, будет ли выходить на сцену с Дорофеевой.

Как передает Politeka.net, Позитив (Алексей Завгородний) является популярным украинским артистом. Он прославился благодаря своей работе с Потапом (Алексеем Потапенко) и участию в группе "Время и Стекло" с Надей Дорофеевой. Однако, успешная группа распалась в прошлом году из-за того, что певица захотела вести сольную карьеру.

Так, на этот раз Позитив пришел на программу "Ранок з Україною", где дал интервью относительно последних событих в его жизни. Ведущая спросила, выступает ли группа "Время и стекло" до сих пор на корпоративах, чему артист очень удивился.

""Время и Стекло?" Уже давно эта группа не ездит. Ездит Дорофеева, если заказывают - мы не выступаем. Мы уже всё, Дорофеева сольная певица. А Позитива если обсуждать, то он тоже уже сольный, который скоро выпустит альбом... Мы его долго готовим, все заждались", — признался Позитив.

Также, он рассказал, что хотел бы получить роль в кино, поскольку уже несколько раз участвовал в съемках и ему это понравилось.

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