Как передает Politeka.net, Позитив (Алексей Завгородний) является популярным украинским артистом. Он прославился благодаря своей работе с Потапом (Алексеем Потапенко) и участию в группе "Время и Стекло" с Надей Дорофеевой. Однако, успешная группа распалась в прошлом году из-за того, что певица захотела вести сольную карьеру.
Так, на этот раз Позитив пришел на программу "Ранок з Україною", где дал интервью относительно последних событих в его жизни. Ведущая спросила, выступает ли группа "Время и стекло" до сих пор на корпоративах, чему артист очень удивился.
""Время и Стекло?" Уже давно эта группа не ездит. Ездит Дорофеева, если заказывают - мы не выступаем. Мы уже всё, Дорофеева сольная певица. А Позитива если обсуждать, то он тоже уже сольный, который скоро выпустит альбом... Мы его долго готовим, все заждались", — признался Позитив.
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