Іванна Сасанчина активно веде свій Instagram, в якому розповідає, в тому числі про особисте, передає Politeka.net. Днями красуня розповіла, що вирішила зробити собі ін'єкцію для збільшення губ.
Користувачі Мережі по-різному відреагували на результат: одні підтримували дівчину, інші ж зізналися, що з натуральними губами їй було краще.
Красуня багато спілкується з підписниками, і в цей раз відповіла на питання про наслідки процедури.
"З губами трохи незручно розмовляти?",- поцікавилися у Іванни Сасанчиної.
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"Нормально з ними розмовляється. Я навіть не відчуваю те, що там щось змінилося, по відчуттях все те ж саме, просто трохи збільшився розмір і все", - поділилася красуня.
Зазначимо, нещодавно Роман Сасанчин зізнався, що все-таки вирішив продати квартиру, отриману в результаті перемоги на "Голос країни-10". У планах артиста з сім'єю купити житло поменше і, бажано, вже з ремонтом.
Також співак зізнався, що хоче на виручені гроші реалізувати ще одну свою мрію, але поки вирішив не розривати її.
Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина в короткій сукні запитала думки про себе
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