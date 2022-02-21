Іванна Сасанчина активно веде свій Instagram, в якому розповідає, в тому числі про особисте, передає Politeka.net. Днями красуня розповіла, що вирішила зробити собі ін'єкцію для збільшення губ.

Користувачі Мережі по-різному відреагували на результат: одні підтримували дівчину, інші ж зізналися, що з натуральними губами їй було краще.

Красуня багато спілкується з підписниками, і в цей раз відповіла на питання про наслідки процедури.

"З губами трохи незручно розмовляти?",- поцікавилися у Іванни Сасанчиної.

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"Нормально з ними розмовляється. Я навіть не відчуваю те, що там щось змінилося, по відчуттях все те ж саме, просто трохи збільшився розмір і все", - поділилася красуня.

Зазначимо, нещодавно Роман Сасанчин зізнався, що все-таки вирішив продати квартиру, отриману в результаті перемоги на "Голос країни-10". У планах артиста з сім'єю купити житло поменше і, бажано, вже з ремонтом.

Також співак зізнався, що хоче на виручені гроші реалізувати ще одну свою мрію, але поки вирішив не розривати її.

Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина в короткій сукні запитала думки про себе

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