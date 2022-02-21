Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомою українською блогеркою і моделлю. Як відомо, більше півроку тому у неї та Микити Добриніна народився син - Лев.

У себе в сторіз Квіткова зробила заяву. Дружина Добриніна несподівано вирішила заговорити українською мовою. Як вона розповіла, їй довелося перейти на нього через роботу і тепер найближчим часом вона буде говорити тільки українською. Також, вона збирається піти до вчителя.

"По роботі мені потрібно постійно розмовляти українською мовою. Тому що мені треба почати думати цією мовою. Тому що коли ти розмовляєш російською мовою, ти просто думаєш цією мовою і починаєш з російської перекладати українською", - розповіла Даша Квіткова.

"Так не треба робити! Потрібно відразу думати українською мовою. Тому, я думаю, що я в житті перейду на українську мову. Буду намагатися хоча б цей тиждень так розмовляти та буду намагатися розмовляти з вами. Тому якщо ви не розумієте мене або звикли до Російської, я прошу вибачення. Але мені так треба", - заявила Даша Квіткова.

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