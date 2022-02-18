Как передает Politeka.net, теле- и радиоведущий Никита Добрынин после завершения шоу «Холостяк» создал семью с победительницей Дашей Квитковой. В июле 2021 года у них родился первенец, которого назвали Львом. Супруги активно делятся подробностями жизни на своих страницах в Инстаграм.

На этот раз Никита Добрынин решил порадовать фолловеров, отвечая на их вопросы.

У экс-«Холостяка» спросили, кто у них с Дашей первым мирится в случае конфликтов.

«Я выступаю инициатором. Не могу ждать и люблю сразу решать вопросы, а не откладывать», - ответил Никита Добрынин.

Отметим, ранее Даша Квиткова рассказывала, что когда у нее с Никитой возникают какие-то трудности. Они работают над тем, чтобы их решить.

«Я люблю своего мужа, он любит меня, мы любим нашу семью, и как только возникает какая-то проблема, мы не бежим от нее, а решаем. Поэтому о разводе речи не может быть», - подытожила избранница «Холостяка».

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