Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - успішний ресторатор і зірка українського ТБ. Знаменитість вже більше 10 років судить проект "Майстер Шеф", який показують на одному з українських телеканалів. Зараз виходить новий сезон проекту під назвою "Битва сезонів", четвертий випуск якого вже опублікувавши на Ютуб-каналі"Майстер Шеф".

Фанати відразу почали обговорювати випуск і помітили, що Ектор не любить українські приправи:

"Дратує Ектор з не сприйняттям наших приправ (кріп, петрушка), коли заходить мова про них, з такою відразою і зневагою - що начебто українці нічого крім цих трав не використовують... Поважаємо один одного, це наші продукти які ми любимо, які часто використовуємо... ми ж не висловлюємося, про вашу кухню не добре, хоча впевнена не всі приправи припадуть до душі українцям... Не хочу нікого образити, але майте пан Ектор повагу традиційних продуктів українців", " я повністю з Вами згодна! Сама багато про це писала! Особливо обурює, коли в блюдо треба б додати кріп та ін., Але цього не роблять тому, що Ектор не любить... Враження, що шоу називається не МШ, а "готуємо для Ектора", "неважливо які умови конкурсу-Вітя завжди радий".

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