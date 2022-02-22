Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - успешный ресторатор и звезда украинского ТВ. Знаменитость уже более 10 лет судит проект "Мастер Шеф", который показывают на одном из украинских телеканалов. Сейчас выходит новый сезон проекта под названием "Битва сезонов", четвертый выпуск которого уже опубликовали на Ютуб-канале "Мастер Шеф".

Фанаты сразу принялись обсуждать выпуск и заметили, что Эктор не любит украинские приправы:

"Раздражает Эктор с не восприятием наших приправ (укроп, петрушка), когда заходит речь о них, с таким отвращением и пренебрежением - что вроде бы украинцы ничего кроме этих трав не используют... Уважаем друг друга, это наши продукты которые мы любим, которые часто используем... мы же не высказываемся, о вашей кухне не хорошо, хотя уверена не все приправы придутся по душе украинцам... Не хочу никого обидеть, но имейте господин Эктор уважение традиционных продуктов Украинцев", "Я полностью с Вами согласна! Сама много об этом писала! Особенно возмущает, когда в блюдо надо бы добавить укроп и пр., но этого не делают потому, что Эктор не любит... Впечатление, что шоу называется не МШ, а "Готовим для Эктора", "Неважно какие условия конкурса - Витя всегда рад".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом вкусных куриных котлет

А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил, кто не пускает его на работу

Также Politeka сообщала, что участник "Мастер Шеф. Битва сезонов" умело выкрутился за миг до позора перед Эктором



