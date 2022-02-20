Богдан Шинкарьов завоював перемогу на проекті "Майстер Шеф" минулого року, повідомляє Politeka.net. Не всі глядачі були задоволені таким результатом, і багато хто згадував попередні сезони.

Зараз по телеканалу йдуть нові випуски "Битва сезонів", в якому взяли участь учасники попередніх сезонів.

Богдан Шинкарьов зізнався, що відчуває полегшення, коли помиляються учасники, адже раніше під усіма сезонами він читав коментарі мовляв раніше "ось це були майстри"

"А я ще й не дивився деякі ранні сезони.. Думаю, може і правда там були майстри і віртуози, а ми так, можемо картоплю тільки смажити.



А ні, виявляється вони теж люди️ ️ ️

І "класику" можуть не знати, і не досмажити, і недосолити, і недозаморозити щось, і не знати як ікра молекулярна робиться...",- написав переможець 11-го сезону.

У Мережі підтримали кухара.

"Ваш рівень, Богдан, високий! Те що ви готували на мМШ було все класно!", "Я дуже хочу щоб виграв хтось максимально непередбачуваний і всі "зірки" трохи подвидохнули"," яка різниця хто як готує якщо Вітюша best ever❤️", - написали користувачі Мережі.

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Нагадаємо, що "Майстер Шеф. Битва сезонів " покинули відразу два учасники, думки глядачів розділилися

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