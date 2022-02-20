Богдан Шинкарьов завоював перемогу на проекті "Майстер Шеф" минулого року, повідомляє Politeka.net. Не всі глядачі були задоволені таким результатом, і багато хто згадував попередні сезони.

Зараз по телеканалу йдуть нові випуски "Битва сезонів", в якому взяли участь учасники попередніх сезонів.

Майстер шеф битва сезонів, скрін

Богдан Шинкарьов зізнався, що відчуває полегшення, коли помиляються учасники, адже раніше під усіма сезонами він читав коментарі мовляв раніше "ось це були майстри"

"А я ще й не дивився деякі ранні сезони.. Думаю, може і правда там були майстри і віртуози, а ми так, можемо картоплю тільки смажити.

А ні, виявляється вони теж люди️ ️ ️

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І "класику" можуть не знати, і не досмажити, і недосолити, і недозаморозити щось, і не знати як ікра молекулярна робиться...",- написав переможець 11-го сезону.

У Мережі підтримали кухара.

"Ваш рівень, Богдан, високий! Те що ви готували на мМШ було все класно!", "Я дуже хочу щоб виграв хтось максимально непередбачуваний і всі "зірки" трохи подвидохнули"," яка різниця хто як готує якщо Вітюша best ever❤️", - написали користувачі Мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що переможець "Майстер Шеф", який покинув Україну, в деталях показав своє нове житло

Нагадаємо, що "Майстер Шеф. Битва сезонів " покинули відразу два учасники, думки глядачів розділилися

Також Politeka писала, що учасники " Майстер Шеф. Битва сезонів " жорстко зчепилися через капусту