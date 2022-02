Як пише Politeka.net, Євген Кот став відомий в мережі Instagram досить давно, тому активно викладає різні фото і відео, під якими часто коментує свої будні. Також чоловік любить хвалитися своєю дружиною, яка підтримує всі його ідеї та експерименти.

"All you need is LOVE and DANCE ☺ ❤ ️ # танці # любов #Love #Dance #couple" - пише коротко під кадрами Кот.

На знімках він позував з дружиною, щасливо хвалячись часом, проведеним разом. Як відомо, раніше парі було непросто через всякі чутки, спілкування чоловіка з молодими танцюристами на проекті, він рідко бував вдома через зайнятість.

«Charm and smile!🔥 Ну дуже гармонійні, Бурти))🔥; дуже мила Ви пара 💑; ви виглядаєте неперевершено; дуже красива і дуже талановита пара; дуже - дуже.... Beautiful пара🥰 🥰 🥰; ви гармонійна пара; виглядаєте дуже щасливі ❤ ️ так тримати; ви у нас найкращі🔥; красива пара😍; ви просто неймовірні; нехай між вами завжди буде любов» - пишуть в мережі.

Чоловік одружений на Наталії Татаринцевій, чотириразовою чемпіонкою світу з танців, яка скоро дебютує в якості ведучої на проекті Танці.World of Dance. У новій публікації в Instagram Євген поділився спільною фотосесією в ліжку.

На кадрах Євген і Наталія лежали на ліжку. Пара посміхалася, вражаючи виглядом. Парочка продемонструвала ніжність на кадрах, які опублікував зірка.

