Как передает Politeka.net, популярный хореограф и победитель одного из сезонов "Танці з зірками" Евгений Кот стал судьей нового шоу "Танці. World of Dance".

На своей странице в Инстаграм Евгений Кот показал новые фото. На кадрах он предстал перед камерой в необычном образе с женой Натальей Татаринцевой на руках. Стоит отметить, что на телах супругов проведены линии разных цветов, что придает снимкам дополнительной гармоничности.

"Люблю тебя, Наталья Татаринцева", — признался Евгений Кот.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией хореографа: "Третье фото - гармония", "Классные, идея фото - вау", "Вы чудесные, обожаю!", "Вы - шикарны", "Моя любимая парочка", "Пусть любовь будет искренней", "Красиво как", "Ну это очень круто", "Вы чудесны", "Безумно милые, супер!", "Как же это красиво", "Очень красиво и страстно", "Какие же вы прекрасные 🔥. Восхищаюсь вами", "Нежность в каждом прикосновении".

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